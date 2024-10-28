Barcelona'nın hücum hattı uçuşa geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Münih'i 4-1 ardından El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Barcelona'da hücum hattının performansı dikkat çekiyor.



Katalan devinin deneyimli yıldızı Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 14 maçta 17 gol attı ve 2 asist yaptı.



Takımın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal ise bu sezon 14 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.



Hansi Flick'le kendini aşan Raphinha da 14 maçta 10 gol attı ve 9 asist yaptı.



La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı.



