Barcelona'nın hücum hattı uçuşa geçti!

Barcelona'da Hansi Flick dönemi en çok hücum hattına yaradı. Katalan devinde Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona'nın hücum hattı uçuşa geçti!
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28 Ekim 2024 11:18
Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Münih'i 4-1 ardından El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Barcelona'da hücum hattının performansı dikkat çekiyor.

Katalan devinin deneyimli yıldızı Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 14 maçta 17 gol attı ve 2 asist yaptı.

Takımın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal ise bu sezon 14 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Hansi Flick'le kendini aşan Raphinha da 14 maçta 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı.

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