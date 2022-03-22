Barcelona'nın bir numaralı hedefi Raphinha

Barcelona, yeni sezonun transfer listesinin en üst sırasına Raphinha'yı yazdı.



DEMBELE YERİNE RAPHINHA



İspanyol basınında yer alan haberde; Katalan devinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ousmane Dembele'nin yerini Brezilyalı futbolcu ile doldurmak istediği ifade edildi.



XAVI ONAY VERDİ



Haberde teknik direktör Xavi Hernandez'in de Raphinha transferi için onay verdiği vurgulanırken, 25 yaşındaki futbolcunun özelliklerine de değinildi. Raphinha'nın güçlü bir sol ayağı olduğu, iki kanatta da forma giyebildiği, taktiksel olarak takıma çok fazla esneklik verdiği, takımı top kaybettiğinde baskıya ilk başlayan oyunculardan olduğu, disiplinli bir takım oyuncusu olduğu kaydedildi.



EN ÜST SEVİYEYE HAZIR



Kariyerinde Sporting, Rennes, Leeds formasını giyen başarılı oyuncunun en üst seviyedeki takımlar için tecrübesinin olduğu ve buna hazır olduğu yazıldı. 25 yaşındaki futbolcunun, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giydiği ve Katar'da Dünya Kupası'nda yer alacağı aktarıldı.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR



Medyanın haberinde Raphinha'nın menajerliğini yapan Deco'nun, sezon başında Leeds United'a, oyuncusunun 2024'te bitecek sözleşmesini uzatmayacağını söylediği hatırlatıldı.



Öte yandan Brezilyalı kanat oyunsunun tek talibinin Barcelona olmadığı; şu anda yaptırımlarla uğraşan Chelsea ile birlikte, Liverpool ve Bayern Münih'in de Raphinha için istekli olduğu öne sürüldü.





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