Barcelona, Madrid'de liderliğini perçinledi

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Xavi'nin yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.



Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golü 22. dakikada Ousmane Dembele'den geldi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Atletico Madrid'den Stefan Savic ve Barcelona'dan Ferran Torres yaşadıkları gerginlik sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte 41 puana yükselen Barcelona, bu hafta öncesi aynı puanda bulunduğu Real Madrid'in Villarreal'e yenilmesi ile rakibinin 3 puan önüne geçerken Atletico Madrid 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi konuk ederken, Atletico Madrid deplasmanda Almeria ile karşılaşacak.



ARDA TURAN DA MAÇTAYDI



Karşılaşma öncesi hem Atletico Madrid'in hem de Barcelona'nın eski futbolcusu Arda Turan'ın da stadyumda bulunması ile birlikte Atletico Madrid tribünleri Türk oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.





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