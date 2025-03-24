Barcelona, Frenkie De Jong ile görüşmelere başladı

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 2026'da bitecek sözleşmesi için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Frenkie De Jong ile görüşmelere başladı
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24 Mart 2025 21:23
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, kulüpte kalmaya kararlı ve yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

27 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile kontratı 2026 yazında sona eriyor.

Henüz kesin bir anlaşmaya varılmamış olsa da Frenkie de Jong'un Barcelona'daki yaşamından son derece memnun olduğu ve ailesiyle birlikte burada kendini çok rahat hissettiği belirtiliyor. Hollandalı yıldız, A takıma yükselen yeni nesil oyuncularla birlikte önemli bir rol üstlenmeye istekli.

PERFORMANSI

Barcelona formasıyla 29 maça çıkan De Jong, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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