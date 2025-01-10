Barcelona eski başkanından olay yaratacak itiraf

Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Athletic Bilbao ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona eski başkanından olay yaratacak itiraf
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10 Ocak 2025 13:26
Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Athletic Bilbao ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Athletic Bilbao'nun yıllar önce ligde kalma savaşı verdiği bir yıla değinen Gaspart, "Yıllar önce Athletic Bilbao küme düşmek üzereydi ama mucizevi şekilde ligde kalmayı başardılar. O günlerde neler oldu, bu sırrı mezara kadar yanımda götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Gaspart, Barcelona başkanlığının yanı sıra geçmişte İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığını da yapmıştı.
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