Barcelona'dan, Aubameyang'a ilgi!

La Liga devi Barcelona'nın, Arsenal'den Aubameyang için girişimlere başladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan, Aubameyang'a ilgi!
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29 Ocak 2022 16:03
Juventus'tan Morata için olumlu bir dönüş alamayan Barcelona rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona'nın Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etmek için yoğun uğraş verdiği aktarıldı.

Haberde, mali yönden sıkıntılı süreçten geçen Katalan ekibinin bu transferi gerçekleştirebilmesi için Ousmane Dembele'nin takımdan ayrılması gerektiği kaydedildi.

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 15 maçta, 7 gol - 2 asist yaptı.

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