Barcelona'dan, Aubameyang'a ilgi!

Juventus'tan Morata için olumlu bir dönüş alamayan Barcelona rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona'nın Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etmek için yoğun uğraş verdiği aktarıldı.



Haberde, mali yönden sıkıntılı süreçten geçen Katalan ekibinin bu transferi gerçekleştirebilmesi için Ousmane Dembele'nin takımdan ayrılması gerektiği kaydedildi.



Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 15 maçta, 7 gol - 2 asist yaptı.





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