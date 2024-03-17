Barcelona'da yeni hedef Wieffer

İspanya'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Barcelona, yeni sezon için orta saha hedefini belirledi.



İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Mats Wieffer ile ilgilendiği aktarıldı.



Katalan ekibinin, geçen yılın sonundan bu yana Hollandalı orta saha oyuncusu için araştırma halinde olduğu belirtildi.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Feyenoord ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Barcelona'da bu sezon 37 maça çıkan Wieffer, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.





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