Barcelona'da yeni hedef Wieffer

Barcelona, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mats Wieffer ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'da yeni hedef Wieffer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 12:27
İspanya'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Barcelona, yeni sezon için orta saha hedefini belirledi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Mats Wieffer ile ilgilendiği aktarıldı.

Katalan ekibinin, geçen yılın sonundan bu yana Hollandalı orta saha oyuncusu için araştırma halinde olduğu belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Feyenoord ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da bu sezon 37 maça çıkan Wieffer, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery