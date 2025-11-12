Barcelona'da Lewandowski yerine Harry Kane planı

Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılması durumunda yerine Harry Kane'i transfer etmeyi planlıyor.

calendar 12 Kasım 2025 18:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Lewandowski yerine Harry Kane planı
Barcelona, 37 yaşına gelen Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle yeni bir golcü arayışına girdi.

Guardian'ın haberine göre Katalan ekibi, bu doğrultuda Bayern Münih forması giyen İngiliz forvet Harry Kane'i gündemine aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ: 62 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun yaz aylarında Bayern'le olan kontratındaki 62 milyon euroluk serbest kalma maddesi, bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılıyor.


Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İngiliz yıldız, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Bayern'de kalmaya sıcak baktığını belirtmişti. Ancak dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynama ve daha fazla büyük kupa kazanma ihtimali, onun Barcelona'ya transferini kolaylaştırabilecek bir etken olarak görülüyor.

HARRY KANE'DEN HARİKA PERFORMANS

Kane, Ağustos 2023'te Tottenham'dan 110 milyon euro karşılığında Bayern'e transfer olduktan sonra müthiş bir performans sergiledi; 113 karşılaşmada 108 gole imza attı ve Eylül ayında Avrupa'nın beş büyük liginde bir kulüp formasıyla 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanını elde etti. Ayrıca Mayıs ayında Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunu yeniden kazanmasında kritik bir rol oynayarak takımın uzun süredir beklediği başarıya katkı sağladı.

