Barcelona, Coutinho ile yol ayrımında!

Barcelona, performansından memnun kalmadığı Brezilyalı oyuncusu Philippe Coutinho için kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.



Diario Sport'a göre, Barcelona'nın yüksek maaşından dolayı yollarını ayırma kararı aldığı Brezilyalı oyuncuya henüz hiçbir kulübün teklif götürmediği ancak Arsenal'in yakın zamanda kiralama teklifinde bulunabileceği aktarıldı.



Haberde, Coutinho'nun da Premier Lig'e dönmek istediği ancak anlaşmanın gerçekleşmesi için oyuncunun Barcelona'da kazandığı paranın bir kısmından vazgeçmesi veya İspanyol kulübünü maaşının bir kısmını ödemesi için ikna etmesi gerektiği ifade edildi.



Ayrıca, Arsenal'in, oyuncunun kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koyulmasını istemediği belirtildi.



Brezilyalı oyuncunun, Everton, Tottenham ve Leicester ile de temas halinde olduğu kaydedildi.



Coutinho, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.





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