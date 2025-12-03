02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
4-5
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-1
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
2-2
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
2-0
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
3-1
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
0-1

Barcelona, Camp Nou'da Atletico Madrid'in serisini bitirdi

İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid, karşılaşmanın 19. dakikasında Alejandro Baena'nın golüyle öne geçti.  

Barcelona ise bu gole 26. dakikada Raphinha ile cevap verdi.


36. dakikada penaltı kazanan Barcelona'da Robert Lewandowski topun başına geçti ancak penaltıdan yararlanamadı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Dakikalar 65'i gösterirken sahneye çıkan Daniel Olmo, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Müsabakanın 90+6. dakikasında Ferran Torres, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

PEDRI SAKATLIK YAŞADI

Barcelona'da günün etkili ismi Pedri, orta alanda kendisini yere bıraktı. Mücadelenin 74. dakikasında yerini Casado'ya bıraktı.

ALMADA, NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

80. dakikada Gallagher'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Almada, Balde'den sıyrılıp penaltı noktasına yöneldi. Şut atarmış gibi yapıp Martin'i de ekarte eden Almada, kaleci Garcia'yı da geçtikten sonra sağ çaprazdan sağ ayağının üstüyle kaleye vurdu. Meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da  yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

DEV SERİ SONA ERDİ

Öte yandan Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'in La Liga'daki 14 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Barcelona, 37 puana ulaşarak en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yer aldı.

Atletico Madrid ise 31 puanla 4. sırada yer aldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Barcelona, Real Betis deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
