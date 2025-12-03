Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid, karşılaşmanın 19. dakikasında Alejandro Baena'nın golüyle öne geçti.
Barcelona ise bu gole 26. dakikada Raphinha ile cevap verdi.
Alex Baena'nın golüyle Atletico 1-0 öne geçti! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qRupzcMY7U
36. dakikada penaltı kazanan Barcelona'da Robert Lewandowski topun başına geçti ancak penaltıdan yararlanamadı.
RAPHINHA İLE BERABERLİK ÇABUK GELDİ! 🔥🔥🔥🔥
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
😱Robert Lewandowski, dağlara taşlara vurdu!
Dakikalar 65'i gösterirken sahneye çıkan Daniel Olmo, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Barcelona, Dani Olmo ile öne geçiyor! 🔥🔥🔥
Müsabakanın 90+6. dakikasında Ferran Torres, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Ferran Torres karşılaşmanın skorunu belirliyor! 🔥
PEDRI SAKATLIK YAŞADI
Barcelona'da günün etkili ismi Pedri, orta alanda kendisini yere bıraktı. Mücadelenin 74. dakikasında yerini Casado'ya bıraktı.
Pedri, sakatlanarak 72. dakikada yerini Casado'ya bıraktı. 🤕pic.twitter.com/ya6N1N5Ene
ALMADA, NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI
80. dakikada Gallagher'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Almada, Balde'den sıyrılıp penaltı noktasına yöneldi. Şut atarmış gibi yapıp Martin'i de ekarte eden Almada, kaleci Garcia'yı da geçtikten sonra sağ çaprazdan sağ ayağının üstüyle kaleye vurdu. Meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.
Almada'nın yararlanamadığı pozisyon! 😯
ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET
Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
DEV SERİ SONA ERDİ
Öte yandan Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'in La Liga'daki 14 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle sona erdi.
Bu galibiyetin ardından Barcelona, 37 puana ulaşarak en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yer aldı.
Atletico Madrid ise 31 puanla 4. sırada yer aldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Barcelona, Real Betis deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak