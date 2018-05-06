  •  
    Galatasaray Malatya maçı için onu kaybetti!
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"
  •  
    Borussia Dortmund'dan transfer hamlesi geldi!
  •  
    Süper Lig'in sezon sonu serbest kalacak 25 ismi

Barça'dan Griezmann transferi için resmi açıklama

Barcelona'nın Uruguaylı yıldız golcüsü Suarez'in, Griezmann hakkında transfer söylemlerinde bulunmasının ardından Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barça'dan Griezmann transferi için resmi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 14:10
Geçtiğimiz günlerde Luis Suarez'in Uruguay radyosuna yaptığı Antoine Griezmann itirafının ardından, Barcelona teknik patronu Ernesto Valverde, oyuncusunun konuşması hakkında 'Mecazi söylem' yorumunu yaptı. 

Valverde, basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı; 

"Eminim ki Luis Suarez, Antoine Griezmann'ın transferi için mecazi bir konuşma yapmıştır. Çünkü Atletico'nun oyuncusu. Gelecekte ne olur ben de bilmiyorum. Suarez biliyor mu? Bunu ben de bilmiyorum. Konuşmak istemezdim ama hep aynı soru"

SUAREZ, GRIEZMANN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Uruguaylı yıldız, Greizmann hakkında ülkesinde bir radyo programında, ''Kulübe Griezmann, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi kaliteli oyuncuların gelmesi muhteşem bir şey. O, yıllardır yüksek seviyede oynuyor. Atletico Madrid gibi bir takıma hücumda liderlik yapıyor ancak dünyadaki en iyi kupayı kazanmak istiyorsa Barcelona'ya gelmeli, burada iyi karşılanacak.'' ifadelerini kullanmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için