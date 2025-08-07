07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-250'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-136'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-134'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-049'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-06'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 24 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 07 Ağustos 2025 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yusuf Can Esendemir'in daha önce Niğde Anadolu, Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor forması giydiği belirtildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
