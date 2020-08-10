Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ı kadrosuna kattı.Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, ön libero İshak Çakmak'ı 1+1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.Göçmez, İshak Çakmak'ın daha önce Konyaspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve Boluspor takımlarında da oynadığını hatırlattı.Öte yandan Bandırmaspor, 21 Ağustos'a kadar sürecek birinci etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.