Bandırmaspor, Bursa engelini tek golle aştı!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Bursa engelini tek golle aştı!
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19 Aralık 2021 17:57
Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.

Bitci Timsah Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Matej Pucko kaydetti.

Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 31'e çıkartırken, Bursaspor 18 puanda kaldı.

Bandırmaspor ligin 18. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.


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