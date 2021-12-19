Bandırmaspor, Bursa engelini tek golle aştı!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.
Bitci Timsah Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Matej Pucko kaydetti.
Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 31'e çıkartırken, Bursaspor 18 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligin 18. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.
Bitci Timsah Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Matej Pucko kaydetti.
Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 31'e çıkartırken, Bursaspor 18 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligin 18. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.