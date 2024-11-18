Bandırma yeni stadyum istiyor! Ortak çağrı yapıldı

TFF 1. Lig'de zirve mücadele veren Bandırmaspor'da yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar maçları oynadıkları 17 Eylül Stadyumu'nun ihtiyaca cevap vermediğini belirtip yeni stadyum yapılmasını istedi. Basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Serdar Kuter, "Bu sorunun giderilmesi için işbirliği yapılmalı. Kulübümüz yeni stadyumuna kavuşturulmalı" dedi.Bandırma'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmaspor Kulüp Başkanı Serdar Kuter, Bandırmaspor futbolcuları ve taraftarlar katıldı. Açıklamalarına 'Bandırmaspor ve Bandırma Stat İstiyor' sloganıyla başlayan Kulüp Başkanı Serdar Kuter, "Bandırmaspor taraftarları için gerçekten heyecan verici bir gün. Fedakar Bandırmaspor taraftarları ile bütün stadyumları dolaşıyoruz. Biz de sizler gibi inanıyor ve imreniyoruz. Başka stadyumlara oturduğumuzda rüzgar veya herhangi bir olumsuzluk yok. Bakın, ciddi bir rekabet yaşıyoruz ama biz bu rekabette maalesef çok geri kalıyoruz. Bandırmaspor, bu haksız rekabete rağmen önemli başarılara imza atıyor. Baz maçlarda, yeterli taraftarların olmamasından şikayet ediliyor. Ancak biz taraftarlarımıza da hak veriyoruz. Ulaşım zorlukları, soğukta maç izlemek ve rüzgar altında mücadele etmek kolay değil. Futbolcularımız saha içinde, taraftarlarımız saha dışında olumsuz şartlarla mücadele ediyor" dedi.Rakiplerinin, Bandırmaspor'a göre daha iyi bir ortamda mücadele ettiğini kaydeden Kulüp Başkanı Kuter, "Sportif başarıda çok şükür iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Tesisler konusunda iyi bir noktaya doğru geldik. Geriye bir tek stadyum kaldı. Stadyum olmadan belli bir yere kadar ilerleyebiliriz. Eski futbolcu ve taraftarlarımızla da konuştuk, 'Çocuğumu, torunumu stada getiremiyorum. Hasta oluyorlar ve anneleri kızıyor' diyorlar. Taraftarlarımız haklılar. Bu ortamda futboldan nasıl bahsedeceğiz? Kimseyi hedef almıyoruz ama artık masa başından kalkıp adım atmak gerekiyor. Bandırmaspor'un bir stadyuma kavuşması gerekiyor. Belediye, bakanlık ve ilgili kurumlar harekete geçmeli. Biz hak ettiğimiz bir şeyi istiyoruz. Bandırmaspor için burada binlerce kişi toplandı. Yeni bir stadyum yapıldığında bu dalga büyüyecek ve önüne geçilemeyecek. Sonrasında belki şampiyonluklar, belki de çok daha büyük vizyonlara ulaşacağız" diye konuştu.