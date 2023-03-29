Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bey Çimento Bandırmaspor, Bodrumspor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 4-0 kazandı.



Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 78. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar, 35. dakikada Samet Yalçın ve 42. dakikada Kenan Özer kaydetti.



4 hafta sonra ilk kez kazanan Bodrumspor, puanını 45'e yükseltti. Son iki maçını kazanan Bandırmaspor ise bu sonucun ardından 40 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bodrumspor, Boluspor2a konuk olacak. Bandırmaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Şenol Bektaş



Beyçimento Bandırmaspor : Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 65 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 82 Samuel Tetteh), Caner Cavlan (Dk. 46 Emre Kaplan), Levent Ayçiçek (Dk. 82 Nicola Terzic), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Arda Hilmi Şengül)



Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 82 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Mert Çayir), Kenan Özer (Dk. 66 Koray Kılınç), İmeri, Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 66 Hakan Yeşil), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen (Dk. 77 Eren Albayrak)



Goller: Dk. 20-78 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 35 Samet Yalçın, Dk. 42 Kenan Özer (Bodrumspor)



Kırmızı Kart: Dk. 28 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 32 Caner Cavlan (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 62 Musah Mohammed (Bodrumspor)









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