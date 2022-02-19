Balotelli'den yoksun Adana Demirspor, Gaziantep FK deplasmanında

Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Balotelli'den yoksun Adana Demirspor, Gaziantep FK deplasmanında
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19 Şubat 2022 15:41
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 41 puanı bulunan mavi-lacivertliler, 35 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde kart cezalısı Mario Balotelli, Gaziantep ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor, ligin 7. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 4-0 yenmişti.

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