Bakasetaslı Yunanistan İsveç'i devirdi

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, evinde İsveç'i 2-1 yenerek 4. maçında ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bakasetaslı Yunanistan İsveç'i devirdi
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08 Eylül 2021 23:47
Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Yunanistan, sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi.

Olympiako Stadio Spyros Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yunanistan 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Yunanistan, 62. dakikada Trabzonsporlu Bakasetas'ın golüyle öne geçti. 74. dakikada ise bu kez Pavlidis sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 80. dakikaya gelindiğinde İsveç Quaison ile golü bulsa da yeterli olmadı ve skor 2-1'e geldi. Devam eden dakikalarda başka gol olmayınca Yunanistan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Yunanistan, ilk galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. İsveç ise 9 puanda kaldı.


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