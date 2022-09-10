Bakan Kasapoğlu, Beykoz Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u kutladı.



Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor'u karşı karşıya getiren Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesini kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik ediyorum. Başarıda emeği geçen teknik ekip ve yöneticileri kutluyorum. Bu yıl EHF Kupası'nda ülkemizi temsil edecek Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Yurtbay Seramik takımlarına şimdiden başarılar diliyorum."





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