Bakan Bak: 'Yöneticiler dikkatli olmalı'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor medya zirvesinde konuştu.



Bakan Bak, "Futbolun değerini artırmamız gerekiyor. Biz özellikle pozitif gündemde olmamız lazım. Futbola pozitif gündem getirmeliyiz, pozitif gündem bize kazandırır. Sorunları görüşelim ama pozitif gündemi taşımamız lazım. Spor, pozitif ve birleştirici, iyileştirici, toplumu kapsayan bir gücü. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Kulüp yöneticilerimizin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Biz aynı gemideyiz. Birlikte başarabiliriz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Daha fazla başarılı olmamız lazım. Hep beraber kulüplerimizle başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizin altyapıya daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcu yetişmesini istiyoruz. Daha fazla sporcunun Avrupa'ya transfer olmasını istiyoruz. Daha fazla sporcumuzun Avrupa'da yer almasını istiyoruz. Bakın NBA'e giden Alperen Şengün'ü hepimiz gururla izliyoruz. Üst üste double double yapıyor. Oynadığı oyuncuların seviyesine bakın. Bunu başarabiliriz." sözlerini sarf etti.



