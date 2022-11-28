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Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da rakibi ERA Nymburk

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü ERA Nymburk'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da rakibi ERA Nymburk
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28 Kasım 2022 13:23
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında salı günü Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Çekya'da oynanan maçı ERA Nymburk, 79-76'lık skorla kazanmıştı.

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