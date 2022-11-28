Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da rakibi ERA Nymburk

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında salı günü Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor.
İki takım arasında Çekya'da oynanan maçı ERA Nymburk, 79-76'lık skorla kazanmıştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor.
İki takım arasında Çekya'da oynanan maçı ERA Nymburk, 79-76'lık skorla kazanmıştı.
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