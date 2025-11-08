08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-032'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-02'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-045'
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-171'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-174'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-174'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-073'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Bahçeşehir Koleji'nden Merkezefendi'ye karşı net galibiyet!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 yendi.

08 Kasım 2025 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 18:31
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji'nden Merkezefendi'ye karşı net galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.

Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi ev sahini Bahçeşehir Koleji, 85-67 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Merkezefendi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 12, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 12, Cengiz Sarp Coşkun, Mitchell 4, Furkan Haltalı 5, Can Maxim Mutaf, Ponitka 9, Kenan Sipahi 9, Hunter Hale 12

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin, Smith 2, Vanwijn 11, Badzim 11, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu 2, Cazalon 14, Ata Engin, Omic 11, Hawkins 4

1. Periyot: 26-15

Devre: 51-28

3. Periyot: 65-52

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
