Bahçeşehir Koleji'nde Sinan Atalay dönemi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak'tan boşalan başantrenörlük görevine Sinan Atalay getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Erhan Ernak ile yolların ayrılmasının ardından 2020'den beri takımda yardımcı antrenör olarak çalışan Sinan Atalay'ın sezon sonuna kadar başantrenörlük görevini yürüteceği belirtildi.



Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 galibiyet ve 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.





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