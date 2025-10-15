14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta namağlup!

Basketbol Eurocup A Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak grubunda ilk sırada yer aldı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak grubunda ilk sırada yer aldı. Alman ekibi ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Inselpark Arena

Hakemler: Saso Petek (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan), Arnau Padros (İspanya)

Veolia Towers Hamburg: Thorpe 17, Grey 6, Reed 17, Perrin 12, Wimberg 12, Stewart 2, Maronka, Mueller 2, Tokoto 4, Edler Davis 5, Community 5, Turudic 3

Bahçeşehir Koleji: Flynn 21, Hale 9, Mitchell 9, Cavanaugh 16, Williams 11, Homesley 21, Koprivica 4, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 3, Ponitka 8, İsmet Akpınar 2, Göktuğ Baş 2

1. Periyot: 16-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 58-71

Beş faulle çıkanlar: 35.55 Reed, 38.09 Thorpe (Veolia Towers Hamburg)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
