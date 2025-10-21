21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

21 Ekim 2025
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı ağırlıyor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında çarşamba günü Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 93-74, üçüncü mücadelesinde ise Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider konumda yer alıyor.

Grupta 3'te 3 yapan bir diğer ekip olan Cedevita Olimpija ise averajla 2. sırada bulunuyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
