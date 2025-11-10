Bahçeşehir Koleji, Avrupa deplasmanında

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda salı günü Aris'e konuk olacak.

calendar 10 Kasım 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Avrupa deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında salı günü Yunanistan ekibi Aris ile deplasmanda karşılaşacak.

Palais Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda lider konumda bulunuyor.

Aris ise üçer galibiyet ve yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, gruptaki son maçında İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.