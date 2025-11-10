Bahçeşehir Koleji, Avrupa deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında salı günü Yunanistan ekibi Aris ile deplasmanda karşılaşacak.
Palais Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda lider konumda bulunuyor.
Aris ise üçer galibiyet ve yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, gruptaki son maçında İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.
Palais Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda lider konumda bulunuyor.
Aris ise üçer galibiyet ve yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, gruptaki son maçında İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.