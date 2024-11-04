Bahçeşehir'in rakibi Hapoel Shlomo

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda salı günü Sırbistan'da Hapoel Shlomo ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir'in rakibi Hapoel Shlomo
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04 Kasım 2024 13:15
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında salı günü İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk 6 maçında 5 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.

Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

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