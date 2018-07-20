Bafetimbi Gomis serveti reddetti

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Suudi Arabistan medyası 3 gün önce önemli bir iddia ortaya atmış veiçin ülkenin önde gelen kulüplerinden El Hilal'ın, Galatasaray ile transfer için görüşmelere başladığını duyurmuştu. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise iddialarla ilgili olarak "Kulübe hiçbir oyuncu için gelen resmi teklif yok" demişti.Bu konunun perde arkası ortaya çıktı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı El Hilal Kulübü Gomis'e gerçekten talip oldu. Suud ekibi, Fransız golcüye Gomis'e yıllık'dan 3 sezonluk kontrat teklifi yaptı.Bekleme sürecinde El Hilal Kulübü, Gomis'in menajeri Etienne Mendy ile temaslara devam etti. Galatasaray Kulübü ise bu tekliften haberdar olsa da kararı Gomis'e bıraktı. Fransız yıldız ise El Hilal'ın servet niteliğindeki teşekkür etti ancak olumsuz yanıt verdi.Galatasaray'da imza parası, primleri ve garanti ücretiyle yaklaşık 5 milyon Euro maliyeti olan tecrübeli oyuncu, ısrarla El Hilal'i reddederken ve "İstanbul'da mutluyum. Ailem Türkiye'de kalmak istiyor" diye konuştu.Fransız futbolcu ayrıca Suudi Arabistan ekibine "Şampiyonlar Liginde forma giymek istiyorum. Orası kendimi göstermem için büyük bir fırsat" yanıtını verdi. Görüşmelerde Bafetimbi Gomis'i ikna etmeyi başaramayan El Hilal de Galatasaray'a resmi bir teklifte bulunmadı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta 29 kez fileleri sarsan ve gol kralı unvanını alan Gomis birçok kulübün transfer listesine girmişti. Finansal fair play konusunda UEFA ile anlaşma yapan Galatasaray'da yönetim uygun bir teklif gelirse tecrübeli golcüsünü satma opsiyonunu bir kenarda tutuyor.Galatasaray'ın sezon sonu takımdan ayrılan kaleci Cedric Carrasso ile yeniden sözleşme imzalamak istediği iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, henüz Muslera için istediği gibi bir yedek bulamayan Cim Bom, 36 yaşındaki eldiveni gündemine aldı.Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz bugün takımın İsviçre'deki kampına katılacak. Burada teknik heyetle görüşecek olan Cengiz, yarın Valencia ile oynanacak hazırlık karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Başkan Cengiz maçın ardından takımla dönecek.