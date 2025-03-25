Galatasaray'dan Almanya devi Bayern Münih'e geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, kulübünde forma şansı bulmakta zorlanıyor.



PEŞİNİ BIRAKMAYAN SAKATLIKLAR



Bayern Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcu, uzun süre takımdan ayrı kaldı ve bu süreçte adaptasyon sorunları yaşadı. Genç sağ beki bu sezon da sakatlıklar bırakmadı ve iyice gözden düştü.



"ZAMAN GEREKİYOR"



Boey hakkında Almanya gazetesi Bild'e konuşan eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 'Temel olarak Sacha, Bayern'de kendini kanıtlamak için yeterli niteliklere sahip. Bunu başarmak için zamana ihtiyacı var. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermesi için gereken güveni verir." ifadelerini kullandı.

"BAYERN BOEY'E SÜRE VERMEZ"



Bayern'in Sacha Boey'in ihtiyacı olan süreyi vermeyeceğini söyleyen Babel, 'Ancak Sacha'nın Bayern gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini sanmıyorum. Özellikle savunma oyuncuları sakatlıklardan sonra sahalara dönmekte zorlanırlar çünkü birçok antrenör savunmada sürekliliğe odaklanmak ister.' sözlerini sarf etti.



