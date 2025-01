Babanın 'boksör' olma hayalini çocukları gerçeğe dönüştürdü

Trabzon'da uzun yıllar şoförlük yapan ve emekli olan 49 yaşındaki Çınar, evinin çatı katına astığı kum torbası ile çalışarak boksa başladı. Kendi imkanlarıyla uzun yıllar antrenman yapmasına rağmen bireysel ya da herhangi bir takımda yer almayan Çınar, evlilik nedeniyle zaman zaman ara verdiği boksa, ilk çocuğunun doğmasının ardından hayalini gerçekleştirebilmek için yeniden başladı.



Çınar, çatı katında tozlanan kum torbası ve eldivenlerini yeniden gün yüzüne çıkararak, çocuklarına boksu sevdirmeye çalıştı.



Babasının desteğiyle boksa başlayan 22 yaşındaki milli sporcu Mehmet Han Çınar, geçen sürede 2 Avrupa üçüncülüğü ile 6 Türkiye şampiyonluğu, 17 yaşındaki Batuhan Çınar ise 2 Türkiye üçüncülüğü elde etti.



"İstedim ki çocuklar bunu elit yapsınlar"



Ömer Çınar, AA muhabirine, sabah antrenmanlarını halen birlikte yaptığı çocuklarının aldığı başarılarla gurur duyduğunu söyledi.



Boksla uğraşmayı her zaman çok sevdiğini anlatan Çınar, "Evimin çatısında kum torbası vardı, onunla ara ara çalışırdım. Çocuklar büyürken kum torbasını eldivenleri gördükçe etkilendiler. Bizim zamanımızda salona gidip birebir boks yapamamaktan dolayı içimde bir ukde vardı. İstedim ki çocuklar bunu elit yapsınlar." dedi.



Çınar, çocuklarını amaçsız büyütmemek için spora yönlendirdiğini dile getirerek, sporun sadece başarıdan ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.



Sporda ve sosyal yaşantısında çocuklarıyla zaman geçirmekten keyif aldığını aktaran Çınar, "Bu günleri gösteren rabbime şükürler olsun. Yani iyi gidiyorlar. Sadece sportif anlamda düşünmüyorum. Ahlaki anlamda da sporun, salonun onlara kattıklarını göz önünde bulundurursak hiç pişman değilim. Bütün velileri de hatta çocuklarını herhangi bir spor dalına teşvik etmelerini öneriyorum." diye konuştu.



Çınar, çocuklarının daha büyük başarılara imza atıp ülkeye büyük gururlar yaşatacağına inandığını kaydetti.



"Hayallerimizin zirvesi olimpiyat"



Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Han Çınar ise kardeşiyle birlikte antrenmanlara çıktığı için mutlu olduğunu, babasının kendilerini her zaman desteklediğini belirtti.



2022'de Hırvatistan'ın Porec ve 2024'te Bulgaristan'ın Sofya kentlerinde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde ettiğini aktaran Çınar, şöyle devam etti:



"Tabii ki her elit sporcunun hayali olimpiyattır. Hayallerimizin zirvesi olimpiyat. İnşallah önümüzdeki 4 yıl iyi hazırlanıp ülkemizi oralarda temsil edip madalya da almak istiyoruz. Her sporcu başarılı olacak, ülkeyi temsil edecek diye bir şey yok. İnsanlar kendi sağlıkları için ülkenin dinamik nesiller yetiştirebilmesi için bir araçtır spor."



Batuhan Çınar da, "Babam bu sporda en büyük destekçimiz. Her zaman bizim peşimizden koşturuyor hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. İdmanlara da geliyor. Biz de onu mahcup etmeyeceğiz, inşallah büyük başarılara imza atacağız." dedi.



Çınar kardeşlerin antrenörü Turgut Dereköylü de iki sporcunun da başarılı performans sergilediğini, ileride olimpiyat şampiyonluğu gibi büyük bir başarı yaşayabileceklerini sözlerine ekledi.