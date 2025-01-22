Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil yalanlaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündem olan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberini yalanladı.

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Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil yalanlaması!
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22 Ocak 2025 13:22
Son güncelleme 22 Ocak 2025 13:26
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündem olan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugünkü Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde, Mehmet Üstündağ imzasıyla yayımlanan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberi tamamen yalandır.

Mesut Özil'i uzun süredir görmedim. Her türlü ahlaki değerden uzak, sadece daha fazla satmak saikiyle uydurulmuş bu tip haberlerle nereye hizmet etmektesiniz?

Tümüyle gerçek dışı olan söz konusu haberle ilgili hukuki haklarımı kullanacağımı belirtir, kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini rica ederim." denildi.

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