08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Ayvalıkgücü kaldığı yerden

Ayvalıkgücü, taraftar desteğinden yoksun çıktığı sezondaki ilk maçında Nazillispor'u 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

calendar 08 Eylül 2025 14:32 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü kaldığı yerden
3'üncü Lig'de son 3 yıldır Play-Off oynayan, geçen sezon hem normal sezonun son haftasında hem de Play-Off finalinde üst üste 2'nci Lig'i ıskalayan Ayvalıkgücü Belediyespor maratona yine iyi başladı.

Takımı yıllardır çalıştıran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk hafta mücadelesinde Nazillispor'u ağırlayan Ayvalıkgücü sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Ayvalık, ilk maçta geçen sezonun son haftasından sarkan cezası yüzünden taraftarından yoksun mücadele etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
