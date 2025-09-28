Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda rekorla zirveye çıktı!

Para atletizmde geçen yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda henüz 19 yaşında tarihi dereceler elde eden İzmirli milli atlet Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda da rekorla zirveye çıktı.



Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. İzmirli genç sporcu, Hindistan'daki şampiyonada kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 400 metre kadınlar T20 kategorisinde yarı final serisinde 54.96'yla dünya rekoru ve paralimpik rekoru kırarken, finalde kılpayı geçilip gümüş madalyayı boynuna takarak bunu başaran ilk özel sporcumuz olmuştu.