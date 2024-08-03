Aymeric Laporte için Real Madrid ihtimali!

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.



As'ta yer alan habere göre; Al-Nassr'da mutsuz olan Aymeric Laporte'un Real Madrid'in radarında olduğu belirtildi.



AYRILIK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR



Haberde İspanyol stoper ve menajeri, Arabistan ekibinden ayrılmak için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



REAL, OYUNCUYU BEKLİYOR



Real Madrid'in oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, bonservisini Suudi kulübünden alması halinde devreye gireceği vurgulandı. Oyuncu için Carlo Ancelotti'nin de yeşil ışık yaktığı aktarıldı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Manchester City'den 27.50 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki stoper, Al-Nassr'da 39 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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