Aymeric Laporte için Real Madrid ihtimali!

Real Madrid'in Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen Aymeric Laporte'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aymeric Laporte için Real Madrid ihtimali!
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03 Ağustos 2024 17:38
Son güncelleme 03 Ağustos 2024 17:52
Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

As'ta yer alan habere göre; Al-Nassr'da mutsuz olan Aymeric Laporte'un Real Madrid'in radarında olduğu belirtildi.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Haberde İspanyol stoper ve menajeri, Arabistan ekibinden ayrılmak için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

REAL, OYUNCUYU BEKLİYOR

Real Madrid'in oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, bonservisini Suudi kulübünden alması halinde devreye gireceği vurgulandı. Oyuncu için Carlo Ancelotti'nin de yeşil ışık yaktığı aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester City'den 27.50 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki stoper, Al-Nassr'da 39 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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