Aykut Kocaman'ın kılavuzu Bayern Münih

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Bayern Münih'ten kopya çekerek devirmeyi hedefliyor.Sarı-lacivertli takım, Samandıra'daki son hazırlık gününde toplu halde ezeli rakibinin maç kasetlerini izledi.Aykut Kocaman'ın isteğiyle hazırlanan Beşiktaş'ın son oynadığı Bayern Münih ve ligdeki son 3 karşılaşması ile ilk yarıda 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin kasetleri birlikte analiz edildi.Ezeli rakiplerinin özellikle 5-0 kaybettiği Bayern maçında inanılmaz oyun yanlışlıkları tespit eden Aykut Kocaman'ın öğrencilerine şu taktikleri verdiği öğrenildi:"Beşiktaş pres yediğinde büyük hatalar yapıyor. Defansa yardım etmeyen birçok oyuncu var. Bunu değerlendirin. Her yerde pres yapın.Oyun kurdurmayın. Rakibi 15-20 metrelik alanlara sıkıştırın. Bunu yaparsak kapacağımız toplarla mutlaka fırsat yakalayıp, golü buluruz."