Aykut Kocaman'ın kılavuzu Bayern Münih

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Bayern Münih'ten kopya çekerek devirmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertli takım, Samandıra'daki son hazırlık gününde toplu halde ezeli rakibinin maç kasetlerini izledi.
Aykut Kocaman'ın isteğiyle hazırlanan Beşiktaş'ın son oynadığı Bayern Münih ve ligdeki son 3 karşılaşması ile ilk yarıda 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin kasetleri birlikte analiz edildi.
Ezeli rakiplerinin özellikle 5-0 kaybettiği Bayern maçında inanılmaz oyun yanlışlıkları tespit eden Aykut Kocaman'ın öğrencilerine şu taktikleri verdiği öğrenildi:
"Beşiktaş pres yediğinde büyük hatalar yapıyor. Defansa yardım etmeyen birçok oyuncu var. Bunu değerlendirin. Her yerde pres yapın.
Oyun kurdurmayın. Rakibi 15-20 metrelik alanlara sıkıştırın. Bunu yaparsak kapacağımız toplarla mutlaka fırsat yakalayıp, golü buluruz."
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Sarı-lacivertli takım, Samandıra'daki son hazırlık gününde toplu halde ezeli rakibinin maç kasetlerini izledi.
Aykut Kocaman'ın isteğiyle hazırlanan Beşiktaş'ın son oynadığı Bayern Münih ve ligdeki son 3 karşılaşması ile ilk yarıda 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin kasetleri birlikte analiz edildi.
Ezeli rakiplerinin özellikle 5-0 kaybettiği Bayern maçında inanılmaz oyun yanlışlıkları tespit eden Aykut Kocaman'ın öğrencilerine şu taktikleri verdiği öğrenildi:
"Beşiktaş pres yediğinde büyük hatalar yapıyor. Defansa yardım etmeyen birçok oyuncu var. Bunu değerlendirin. Her yerde pres yapın.
Oyun kurdurmayın. Rakibi 15-20 metrelik alanlara sıkıştırın. Bunu yaparsak kapacağımız toplarla mutlaka fırsat yakalayıp, golü buluruz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın