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Aykut Kocaman'ın kılavuzu Bayern Münih

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Bayern Münih'ten kopya çekerek devirmeyi hedefliyor.

Aykut Kocaman'ın kılavuzu Bayern Münih
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25 Şubat 2018 12:50
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Bayern Münih'ten kopya çekerek devirmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli takım, Samandıra'daki son hazırlık gününde toplu halde ezeli rakibinin maç kasetlerini izledi.

Aykut Kocaman'ın isteğiyle hazırlanan Beşiktaş'ın son oynadığı Bayern Münih ve ligdeki son 3 karşılaşması ile ilk yarıda 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin kasetleri birlikte analiz edildi.

Ezeli rakiplerinin özellikle 5-0 kaybettiği Bayern maçında inanılmaz oyun yanlışlıkları tespit eden Aykut Kocaman'ın öğrencilerine şu taktikleri verdiği öğrenildi:

"Beşiktaş pres yediğinde büyük hatalar yapıyor. Defansa yardım etmeyen birçok oyuncu var. Bunu değerlendirin. Her yerde pres yapın.

Oyun kurdurmayın. Rakibi 15-20 metrelik alanlara sıkıştırın. Bunu yaparsak kapacağımız toplarla mutlaka fırsat yakalayıp, golü buluruz."



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