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Aykut Kocaman'ın Beşiktaş üzüntüsü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Bayern Münih deplasmanında kaybetmesine üzüldü, "Şimdi işimiz daha zor" yorumu yaptı.

Kaynak: Akşam
Aykut Kocaman'ın Beşiktaş üzüntüsü
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23 Şubat 2018 12:29
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta sonu ligde kritik bir karşılaşmaya çıkacakları ezeli rakipleri Beşiktaş'ın maçını izledi.

Bayern Münih karşısında Kartal'ı dikkatli bir gözle takip eden Kocaman, farklı mağlubiyetten dolayı üzüntü duydu. Ancak bu üzüntü bir Türk takımının Avrupa'da farklı mağlubiyeti kadar, Beşiktaş'ın aldığı yaradan dolayıydı.

Kocaman, bir mucize olmazsa Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Beşiktaş'ın bütün konsantrasyonunu lige yönelteceğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman bu görüşlerini, "Şimdi derbide işimiz daha zor" sözleriyle dile getirdi.





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