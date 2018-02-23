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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta sonu ligde kritik bir karşılaşmaya çıkacakları ezeli rakipleri Beşiktaş'ın maçını izledi.Bayern Münih karşısında Kartal'ı dikkatli bir gözle takip eden Kocaman, farklı mağlubiyetten dolayı üzüntü duydu. Ancak bu üzüntü bir Türk takımının Avrupa'da farklı mağlubiyeti kadar, Beşiktaş'ın aldığı yaradan dolayıydı.Kocaman, bir mucize olmazsa Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Beşiktaş'ın bütün konsantrasyonunu lige yönelteceğini söyledi.Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman bu görüşlerini, "" sözleriyle dile getirdi.