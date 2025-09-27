Aykut Kocaman'ın ayak sesleri

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularindan Rıdvan Dilmen, bu sabah 103 gollü efsane kadro ağırlıklı eski takım arkadaşlarını kahvaltıda bir araya getirdi.
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Taygun Erdem'in sosyal medya hesabından duyurduğu bu organizasyon bir nevi 'Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye tekrar teknik direktör olmasının bir kutlaması' şeklinde yorumlandı.
Fotoğraf karesinde Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından İsmail Kartal'ın olmaması dikkat çekti.
Haber: Ahmet Uykan
