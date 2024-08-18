Aykut Kocaman'dan Mourinho eleştirilerine tepki!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Jose Mourinho eleştirileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Aykut Kocaman'dan Mourinho eleştirilerine tepki!
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18 Ağustos 2024 21:57
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 22:58
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Jose Mourinho eleştirileriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Aykut Kocaman Play Spor'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe 2013-14'ten beri şampiyonluğun uzağında. Fenerbahçe 2008-2009'dan beri de Şampiyonlar Ligi'nin uzağında. O günleri atlayarak bugün üzerinden Mourinho'yu tartışmaya başlarsak yapabileceklerini kısaltırız." dedi.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe 2013-14'ten beri şampiyonluğun uzağında. Fenerbahçe 2008-2009'dan beri de Şampiyonlar Ligi'nin uzağında. O günleri atlayarak bugün üzerinden Mourinho'yu tartışmaya başlarsak yapabileceklerini kısaltırız. Bizim dışımızdaki bazı taraftarların onun yolunu kısaltması kadar doğal bir şey yok. Başka takım taraftarlarının Mourinho'nun ömrünü kısaltacak hamleler yapmasını anlıyorum. Bu rekabetin bir parçasıdır. Ama özellikle Fenerbahçe taraftarının bunun bir süreç olduğunu ve çok yetkin bir antrenörle çalıştığını unutmamalı. Hatalar yapacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidecek. Hiç kimse hatasız değil. Mourinho başladığı günden bugüne gelmedi. Bir sürü evreden geldi."

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