Aydın'da dağ bisikleti yarışları düzenlendi

Tralles Aydın MTB Cup/XCO 2023 Dağ Bisikleti Şampiyonası gerçekleştirildi.
Aydın Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 81 ilden 296 sporcu pedal çevirdi.
Atatürk Spor Kompleksi'nden başlayan yarış, 2,5 kilometre ve 4,7 kilometrelik parkurların ardından yine aynı yerde son buldu.
Müsabakalarda 18 kategoride 54 sporcu derece aldı.
Aydın Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 81 ilden 296 sporcu pedal çevirdi.
Atatürk Spor Kompleksi'nden başlayan yarış, 2,5 kilometre ve 4,7 kilometrelik parkurların ardından yine aynı yerde son buldu.
Müsabakalarda 18 kategoride 54 sporcu derece aldı.
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