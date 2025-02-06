Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor!

Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognjen Mimović'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.
MOURINHO SÖYLEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.
6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.
PERFORMANSI
Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognjen Mimović'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.
MOURINHO SÖYLEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.
6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.
PERFORMANSI
Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.