Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

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Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor!
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06 Şubat 2025 13:38
Son güncelleme 06 Şubat 2025 13:46
Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere.

Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir. 

Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognjen Mimović'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

MOURINHO SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.

PERFORMANSI

Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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