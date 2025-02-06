Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor!

Ognjen Mimović'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.



MOURINHO SÖYLEMİŞTİ



Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.



6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ



20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.



PERFORMANSI



Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe 'de Ognjen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere.Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir.Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe,