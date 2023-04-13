Axel Witsel: 'Önemli olan insanlara yardım etmek'

Atletico Madrid'in deneyimli isimlerinden Axel Witsel, Beşiktaş ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Belçikalı futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Uzaktan da olsa depremin ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı, stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici."
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Belçikalı futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Uzaktan da olsa depremin ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı, stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici."
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