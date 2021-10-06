Avustralya kadın futbolunda taciz iddiası

Emekliye ayrılan Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna'nın, profesyonel kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığına ilişkin iddiaları, ülkede büyük yankı uyandırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avustralya kadın futbolunda taciz iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 14:49
Avustralya Futbol Federasyonu, kadın futbolcuların tacize uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.

Geçen ay emekliye ayrılan Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna'nın, profesyonel kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığına ilişkin iddiaları, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Ülke basınına konuşan De Vanna, futbol oynadığı dönemde takım arkadaşları tarafından birçok kez tacize uğradığını iddia ederek, "Cinsel yönden taciz edildim mi? Evet. Zorbalığa uğradım mı? Evet. Yaşadıklarım beni rahatsız etti mi? Evet. Herhangi bir spor organizasyonunda veya ortamda yaşadıklarım kabul edilemez. Profesyonellik dışı bu hareketler, midemi bulandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lisa de Vanna'nın iddialarına, eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve eski antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan destek verirken, Avustralyalı kadın futbolcu Rhali Dobson da profesyonelliğe geçtiği ilk dönemlerde benzer tacizler yaşadığını iddia etti.

Konuya ilişkin Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülke basınında yer alan kadın futbolculara yönelik taciz iddialarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Bu konulara karşı sıfır tolerans politikamızı sürdüreceğiz. Olayın aydınlığa kavuşturulması için bağımsız bir araştırma komisyonu kuruldu. Futbolcularla görüşmeler yapılacak ve soruşturma açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya, Yeni Zelanda ile ortaklaşa olarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı düzenleyecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.