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Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan özel sporcular, yurda döndü

Futsal ve basketbolda ikinci olan sporcularımız Türkiye'ye döndü.

calendar 22 Haziran 2025 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan özel sporcular, yurda döndü
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İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda futsal ve basketbolda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü.

Kafile, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takımın Avrupa'da önemli bir başarı kaydettiğini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, engelli sporunun önemi arttı. Bu alan, emek ve gönül isteyen bir şeydir. Özel sporcuları severseniz, bu alanda başarılı olursunuz. Çok güzel mücadeleleri geride bıraktık. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yaklaşık 1 yıldır kamptaydı. Bu şampiyona için hazırlanıyorlardı. Her ikisi de namağlup bir şekilde finale gitti. Futsal Milli Takımı, belki de psikolojik şartlardan dolayı finali kazanamadı." ifadelerini kullandı.


Ülkedeki bütün engelli çocuklara ulaşmak istediklerini dile getiren Aydın, "Türkiye, artık Avrupa'nın gerisinde değil. Onların biz on adım önündeyiz. Biz şampiyonada Portekiz'i, Kuzey İrlanda'yı ve İtalya'yı yendik. Milli takımımız, engelleri aştı. Özel sporcular, bundan sonra Avrupa'da, dünyada ve Paralimpik Oyunları'nda tarih yazmaya devam edecek. Burada çalışanlar gönüllüdür. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici ise başarıdan dolayı gurur duydukları belirterek, "Biz şampiyonluğu hedefliyorduk ama ikincilik nasip oldu. Bir sonraki organizasyonlarda hem Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun için herkese söz veriyorum. Bizim gibi özel sporcuların da dışarıya çıkıp spor yapmasını istiyorum." dedi.


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