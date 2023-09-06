Avrupa Şampiyonası'nda 1'i altın 4 madalya

İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Ada Zehra Anlatıcı birer altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken, İrem Öztekin de gümüş madalyanın sahibi oldu.



Padova kentinde 21 ülkeden 514 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, yüzme branşında milli sporculardan Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı ve İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinletti.



Ay-yıldızlı genç yüzücü Ada, 100 metre serbest stilde gümüş madalyanın sahibi olurken, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.



Milli yüzücülerden İrem Öztekin de 200 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu.



