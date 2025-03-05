Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, perşembe günü Hollanda'da başlayacak.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6-9 Mart tarihlerinde Apeldoorn kentinde düzenlenecek.Şampiyonada Türkiye'yi üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, yüksek atlamada Buse Savaşkan ve Alperen Acet ile 60 metre engellide Mikdat Sevler temsil edecek.