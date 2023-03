Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 2 Mart Perşembe günü İstanbul'da başlayacak.



Ataköy Atletizm Salonu'nda 5 Mart'a kadar devam edecek organizasyona 47 ülkeden 292'si kadın olmak üzere 593 atlet katılacak.



İstanbul'dan önce 27 farklı Avrupa kentinde yapılan organizasyona ilk kez Türkiye ev sahipliği yapacak.



Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şu ana kadar 8 madalyası bulunan Türkiye'yi organizasyonda 20 atlet temsil edecek.



Ay-yıldızlı ekibin şampiyona kadrosu şöyle:



Erkekler



60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan



60 metre engelli: Mikdat Sevler



Yüksek atlama: Enes Talha Şenses



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma



Üç adım atlama: Batuhan Çakır



Gülle atma: Alperen Karahan



4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir



Kadınlar



800 metre: Tuğba Toptaş.



1500 metre: Şilan Ayyıldız.



3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal.



Sırıkla atlama: Buse Arıkazan.



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz.



Açılışın yapılacağı gün düzenlenecek yarışların programı belli oldu



Açılışın yapılacağı gün düzenlenecek yarışların programı şöyle:



19.00 Erkekler 800 metre (1. Tur )



19.05 Kadınlar yüksek atlama (Elemeler)



19.12 Erkekler gülle atma (Elemeler)



19.40 Kadınlar 800 metre (1. Tur)



19.53 Erkekler üç adım atlama (Elemeler)



20.30 Kadınlar 3 bin metre (1. Tur)



20.40 Kadınlar gülle atma (Elemeler)



21.05 Erkekler 1500 metre (1. Tur)



Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak



Organizasyonda ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle farkındalık oluşturulacak.



Depremzedelere destek olma çağrısında bulunan Avrupa Atletizm Birliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Organizasyon Komitesi ile koordine olarak aldıkları karar çerçevesinde şampiyonada satılacak her biletin 1 avroluk kısmının depremden zarar görenlere aktarılacağını duyurdu.



Türkiye Atletizm Federasyonu, depremin yaralarını sarmak adına yardımı büyütme kararı aldı ve şampiyonada bilet satışından elde edilecek tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi.



Ayrıca İstanbul'a gelen depremzedelerin yarışmaları seyretmeleri için bir bölüm de ayrılacak.



Basın mensupları için 500 çalışma masası ve oturma pozisyonu oluşturuldu



Ataköy Atletizm Salonu'nda televizyon kanalları, yazılı basın ve fotoğrafçılar için toplam 500 çalışma masası ve oturma pozisyonu oluşturuldu.



Organizasyon sırasında Ataköy Atletizm Salonu'na 100 metre uzaklıktaki Sinan Erdem Spor Salonu'nun, "Ana Basın Merkezi" olarak kullanılması planlandı.



Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının ücretsiz internet kullanımı, haber ve bilgilendirme bültenleri, fotoğrafçı dolapları ve diğer medya servisleri Avrupa Salon 2023 Medya Ekibi tarafından sunulacak.



Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası tarihi



Dünyanın salonda yapılan en eski atletizm şampiyonaları arasında yer alan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın resmi başlangıcı 1970 olsa da organizasyon daha önce "Avrupa Salon Oyunları" ismiyle 1966-69 arasında dört kez deneme amaçlı düzenlendi.



1990'a kadar her yıl, daha sonra ise her iki yılda bir organize edilen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2002'den sonra çift yıllardaki Dünya Salon Şampiyonası ile takvimdeki çakışmayı önlemek için yeniden değişikliğe gidilerek tek yıllara taşındı.





