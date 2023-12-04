Avrupa'nın yenilmezi: Xabi Alonso

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso ile bu sezon bambaşka bir kimlik ortaya koyuyor.



Bu sezon geride kalan dönemde 20 maça çıkan Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, mağlubiyet yaşamadı. Alman temsilcisi, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet aldı ve 2 beraberlik yaşadı.



Leverkusen'in söz konusu 2 beraberliği ise Bundesliga'daki şampiyonluk rakipleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund maçlarında geldi.



Bayer Leverkusen'in başına geçtiğimiz yıl ekim ayında geçen 42 yaşındaki çalıştırıcı, Alman ekibinde toplamda ise 57 maçta 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.



Başarılı performansı sonrası adı Real Madrid ile de anılan Alonso'nun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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