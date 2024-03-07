Avrupa'nın yeni gözdesi: Viktor Gyökeres

Sporting'in İsveçli futbolcusu Viktor Gyökeres, transfer için Avrupa'nın yeni gözdesi oldu. Adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maçta 32 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'nın yeni gözdesi: Viktor Gyökeres
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07 Mart 2024 16:32
Son güncelleme 07 Mart 2024 16:42
Sporting'in 2023 yaz transfer döneminde 21 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Gyökeres, istatistikleriyle parmak ısırtıyor.

PORTEKİZ'DEKİ İSTATİSTİKLERİ

Portekiz temsilcisinde bu sezon 36 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 32 kez gol sevinci yaşadı. İsveçli futbolcu, 32 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 10 kez asist yaptı.

CHELSEA VE ARSENAL

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres, şimdiden yaz transfer dönemi için en gözde oyunculardan biri olarak gösteriliyor. İsveçli golcünün adı özellikle Chelsea ve Arsenal ile anılıyor.

Sporting'in geçen yaz Coventry City'den kadrosuna kattığı Gyökeres'in Portekiz temsilcisiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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