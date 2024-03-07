Sporting'in 2023 yaz transfer döneminde 21 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Gyökeres, istatistikleriyle parmak ısırtıyor.



PORTEKİZ'DEKİ İSTATİSTİKLERİ



Portekiz temsilcisinde bu sezon 36 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 32 kez gol sevinci yaşadı. İsveçli futbolcu, 32 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 10 kez asist yaptı.



CHELSEA VE ARSENAL



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres, şimdiden yaz transfer dönemi için en gözde oyunculardan biri olarak gösteriliyor. İsveçli golcünün adı özellikle Chelsea ve Arsenal ile anılıyor.



Sporting'in geçen yaz Coventry City'den kadrosuna kattığı Gyökeres'in Portekiz temsilcisiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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