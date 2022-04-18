Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu.



Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 224 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu.



Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı. Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.











