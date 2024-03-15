Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi!

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Bayer Leverkusen - West Ham United
Benfica - Marsilya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United
Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Bayer Leverkusen - West Ham United
Benfica - Marsilya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United
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