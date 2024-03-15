Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi!
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15 Mart 2024 15:12
Son güncelleme 15 Mart 2024 15:22
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.

İşte eşleşmeler:

Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Bayer Leverkusen - West Ham United
Benfica - Marsilya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United





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